A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2022 júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei és különdíjasai értékes nyereményeket kapnak. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2022” címet, és egy valódi tűzoltó-bemutató részese is lesz. Azaz intézményükbe egy napra beköltöznek a tűzoltók, lesz füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás és tűzvédelmi oktatás is.