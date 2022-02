– Mivel hamarosan kivezetik a telefonszolgáltatók a 3G-s hálózatot, ezért fontos, hogy aki szeretne továbbra is mobilinternetet használni, az minél előbb cserélje le a régi készülékét. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az eddig otthon, a fiókban porosodott összes régi készüléket le tudják majd cserélni, csak a mindennapi használatban lévő telefonokra vonatkozik a támogatás. Azoknak sem kell megijednie, akik a régi, nyomógombos készülékeket használják, hiszen azok is alkalmasak maradnak telefonálásra továbbra is, viszont az újabb 4G-s és 5G-s hálózatokhoz már nem fognak tudni csatlakozni – informálta lapunkat az egyik szekszárdi szaküzlet munkatársa.