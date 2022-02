Elrajtolt a Sztárban sztár 8. évada a TV2-n. A népszerű zenés show háttérműsorát a szekszárdi modell és influenszer, Budavári Fülöp vezeti. Instagramján pedig mutatott is néhány jelenetet az adás forgatásáról. Az első kisvideón például sztepptudását illusztrálja a stábnak. Érdemes megnézni (a fehér, jobbra mutató nyílra kattintva indítható a videó).

Potápi Árpád János, a bonyhádi-dombóvári választókörzet országgyűlési képviselője kihívta egy tekemeccsre Pintér Szilárdot, Dombóvár polgármesterét. A gondosan dokumentált bejegyzésből ugyan nem derül ki, hogy a mérkőzést melyikük nyerte, de az igen, hogy új sportkomplexum épül a városban. (Látványtervek a posztban!)

Mint arról már a TEOL.hu is beszámolt, az Atomerőmű KSC Szekszárd fiataljai diadalmaskodtak a Hepp Ferenc Emlékkupa soproni négyes döntőjén. A csapat vezetőedzője, Studer Zsuzsa az öröm pillanataiból osztott meg néhányat követőivel.

A magyarkeszi Török Lívia, a TV2 Exatlon Hungary című, nagy sikerű extrémsport-vetélkedőjének korábbi játékosa egy római kiruccanással lepte meg édesanyját és testvérét karácsonyra. Ahogy a fotókon is látszik, ő is velük tartott a vakációra (mint írja, immár ötödször jár a mindig varázslatos olasz fővárosban), és a legjobb pillanatokat – természetesen – rajongóival is megosztotta Instagram-profilján.