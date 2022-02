Kelemen Csaba polgármester a koronavírus-járvány kapcsán arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kórokozó jelen van településükön is, azonban a háziorvosuk és az asszisztens segítségével folyamatosan próbálják a fertőzötteket kezelni és ellátni. Jelenleg sok a fertőzöttjük, a polgármester hozzátette, hogy az ő családja is épp most esett át ezen. Azt gondolja, hogy meg kell tanulnunk együtt élni a vírussal, mások megóvása érdekében pedig fertőzés esetén a karantént be kell tartani.