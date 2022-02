– Aki kér, kap munkát – hangsúlyozza az elnök. – Képzéseket is szervezünk, például bolti eladó vagy vasbetonszerelő szakmában. Vannak lehetőségek, élni kell velük! Ösztöndíj-pályázatot hirdetünk, az iskolát is támogatjuk, színjátszó kört, hangversenyeket, rajzpályázatot finanszírozunk, s ha a járvány elmúlik, talán a roma zene és tánccsoport is újraindulhat, ami most szünetel. Tartunk karácsonyi és húsvéti játszóházat, ruha- és cipőosztást. De ami a lényeg: megélhetést kínálunk. Tíz-tizenkét évvel ezelőtt 178 közmunkás volt Faddon, most kilenc van. A várólistán szerepelnek még 47-en, de azok már olyanok, akik nem szeretnek dolgozni.

Márpedig ezen a településen egészséges, erős felnőtt ember nem kap pénzt munka nélkül. A faddiak voltak az elsők, akik ezt bevezették.