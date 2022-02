Megvizsgáltuk a jegyzőkönyv felterjesztési gyakorlatot a jegyző hivatalba lépését megelőzően. 2020. évben minden korábbinál több, 139 esetben volt jegyzőkönyv készítési kötelezettsége a hivatalnak, ebből közel 20 esetben került sor késedelmesen a jegyzőkönyvek felterjesztésére, az számos esetben meghaladta a 100 napot, de volt olyan eset is, ahol megközelítette a 200 napot. A Bomba Gábor, valamint Faragó Zsolt által vezetett társulások kapcsán is megállapítható, hogy több jegyzőkönyv késedelmesen került a kormányhivatalhoz, 68 és 75 napos felterjesztéseket is találtunk. Külön érdekesség, melyre felhívjuk figyelmét, hogy az egyik bizottsági jegyzőkönyv felterjesztése éppen azért szenvedett több, mint 15 napos késedelmet, mert Gulyás Róbert bizottsági tagnak – aki most a polgármesteri hivatalt ezen oknál fogva támadja – többszöri felszólítás mellett is 16 napra volt szüksége, hogy a bizottsági jegyzőkönyv aláírása céljából felkeresse a hivatalt.