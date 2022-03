A Gastroblues szervezőihez mindig közel állt a jótékonyság, ezúttal március 26-án Paks testvértelepülésének, Visknek szóló jótékonysági koncertet tart a Tűzkerék XT, valamint ugyanehhez kapcsolódóan a fesztivál és lapunk állandó fotósának, Molnár Gyulának a munkáiból nyílik fotókiállítás. A belépők és a tombola árát számukra gyűjtik és juttatják el a szervezők. – Viski barátainknak nagy szükségük van a támogatásra, a paksiak már eddig is összefogtak az érdekükben, most is várjuk őket – hangsúlyozta Gárdai Ádám.