Simon Csaba, a település polgármestere elmondta, hogy a tavaly sikeresen pályáztak újra és így a 7 évvel ezelőtt kapott falubuszt lecserélték. Ez azért fontos, mert a Várdomb külterületén élők így könnyebben be tudnak kapcsolódni a település életébe, az ott megrendezett programokon részt tudnak venni. Ezen felül a tanyagondnoki busz abban is segít, hogy azok az idősek, hátrányosabb helyzetűek és akik nem rendelkeznek saját személyautóval, szintén könnyedebben eljuthassanak a postára, orvoshoz, vagy esetleg a megyeszékhelyen szervezett kulturális eseményekre.



Horváth István hozzátette, az MFP komoly lehetőségeket nyitott meg a kistelepülések számára, hogy azokat az infrastrukturális eszközöket megújítsák vagy megvásárolják, amelyek a falu üzemeltetése miatt fontosak. A falubusz mellett ilyenek a kommunális eszközök, mint például traktorok és a közterület rendbetartásában segítő fűkaszák és egyéb szerszámok. Az elmúlt években igencsak felértékelődtek a falubuszok, különösen a covid helyzetben segítette az immobilis emberek eljutását az oltópontokra. A települések azóta kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy ez az jármű jó minőségű és jó műszaki állapotú legyen.



– Választókerületem mindegyik kistelepülése rendelkezik már tanyagondnoki busszal és az is nagyon fontos, hogy a mostani beruházással a várdombi Német Nemzetiségi Önkormányzat is nyert, hiszen a régi kisbuszt megkapták, így a civil szervezetek is jobban be tudnak kapcsolódni a megyei közéletbe.