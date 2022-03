– Nagy örömmel érkeztem mindenhova, remélem, hogy még jó néhány alkalommal tehetem ezt ebben az évben is, mert akkor az azt is jelenti, hogy újabb kisbabáknak adnak életet a szülők – emelte ki a városvezető. Az utolsó helyszín, ahol járt aznap, a Köhler család otthona volt. Adriennt, Jánost és kisfiukat: Jánoskát látogatta meg. Az édesanya és az édesapa is megköszönte a polgármester figyelmességét.