A zöld könyvvel rendelkezőknek ellenőrizni szükséges az engedélyük érvényességét, amit alapesetben 5 évente kell meghosszabbítani. Amennyiben az engedély a veszélyhelyzet alatt járt le, akkor az június 30-ig érvényes, addig az érintettnek részt kell vennie egy továbbképzésen. A továbbképzések után a növényorvosi kamaránál érdemes érdeklődni.

A növényvédelmi tevékenységgel összefüggő új szabály, hogy július 1-től a Nébih elektronikus felületén a növényvédőszeres kezeléseket a munkavégzést megelőzően, vagy azzal egyidejűleg jelenteni kell. Idén január 1-től csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező permetezőgéppel lehet növényvédelmi munkát végezni.

Az ellenőrzések során az ellenőrzést végző hatóság – az eljárás megindítása mellett – le fogja állítani ezen növényvédelmi gépek munkavégzését. Nem csak helyszíni ellenőrzéssel derülhet ki a hiányosság, ugyanis a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) ellenőrzések folyamán most már kötelező ellenőrizni a permetezőgépeket is. Amennyiben a múlt év végéig nem történt meg az érintett gépek műszaki felülvizsgálata, a mulasztó gazdának az ellenőrzések eredményeként az agrártámogatások csökkentésével is számolnia kell.

Fontos határidő a március vége, eddig kell a nitrát adatszolgáltatásokat beküldeni az érintetteknek. Lényeges változás, hogy tápanyag-gazdálkodási tervet idén már a biomassza-termelőknek is készíteniük szükséges.