A munkatársakat Finta Viktor főszerkesztő köszöntötte, majd rövid évértékelést tartott, illetve szólt az elkövetkező időszak feladatairól is. A tavalyi esztendőt és az idei évben eltelt eddig időszakot is a sok munka jellemezte. A főszerkesztő hangsúlyozta, hogy a kihívásoknak a csapat az időnként nehéz körülmények ellenére is megfelelt, és ezért mindenkit köszönet illet.