A bíróság a bűnösségüket mindvégig tagadó vádlottakat a vádtól eltérően gondatlanságból elkövetett közlekedés biztonsága elleni vétségben mondta ki bűnösnek. Az ügyészség a házaspárt életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségével, illetve védekezésre képtelen személy sérelmére gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségével vádolta.



Az ítélet nem jogerős, az első rendű vádlott a büntetés enyhítése, a másodrendű elsődlegesen felmentés, másodlagosan szintén a büntetés enyhítése végett jelentett be fellebbezést. Az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn. Az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik, tájékoztatta lapunkat dr. Bajusz János, a törvényszék sajtótitkára.



Az elsőrendű vádlott tulajdonában van egy 2016. március 1. napján született akita inu fajtájú kankutya, amelyet a vádlottak a lakóházuk bekerített, körbezárt udvarán szabadon tartottak. A sértett nő és férje, valamint három kiskorú gyermekük, köztük a kiskorú sértett, a vádlottak utcájában biciklizett 2019. július 18-án 19 óra 30 perc körül.



A vádlottak ezalatt a házuk udvarán voltak, mivel rokonaik éppen menni készültek. Az elsőrendű vádlott az utcai nagykapu mindkét szárnyát kinyitotta. Ezt megelőzően a vádlottak nem gondoskodtak arról, hogy a póráz és szájkosár nélküli kutya ne juthasson ki az utcára. Néhány perc múlva a kutya ki is szaladt. A járdán futott, majd az úttestre ugrott és nekitámadt az úttest szélén a kerékpárjával éppen akkor elhaladó kiskorú sértettnek. A kerékpárról ledöntötte, majd amikor a gyerek védekezni próbált, elkapta a jobb alkarját, a földre rántotta és karjánál fogva rángatta, miközben legalább négyszer megharapta. A gyerek a jobb alkarján többek között öt harapott-tépett sérülést szenvedett el, amelyek külön-külön és együttesen is 3-4 hét alatt gyógyulók.



Ezt látva a sértett édesapja felgyorsított, a fia segítségére sietve megpróbálta a kerékpárjával elütni a kutyát, de az út szélén elesett és könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A másodrendű vádlott a kutya tartójaként a támadás után sem fogta vagy kötötte meg a kutyát. Időközben már a gyerek édesanyja is közelebb ért, és amint a kutya vele szemben kezdett futni, megijedt, hogy az eb esetleg őt vagy a mögötte haladó két kisebb gyermekét is megtámadja. Ezek hatására vészfékezett, elesett a kerékpárral, s beütötte a fejét. Rövid időre az eszméletét is elvesztette. Az eséstől többek között a bal vese zúzódását és szakadását szenvedte el, ezek tényleges gyógytartama 2-3 hét. A veseállományi szakadás és következményes vérgyülem közvetett életveszélyes sérülésnek számít.