A kárpátaljai Credo együttes magyarságtudatot hirdető lemezeivel ajándékozta meg Balog Zoltán református zsinati püspök-elnököt a legutóbbi Léleképítőn dr. Tóth Csaba Attila. A Szekszárdon, a Vármegyeháza dísztermében tartott rendezvény – melynek ez alkalommal is a Polgári Magyarországért Alapítvány volt a fő támogatója – ezzel a mozzanattal is utalt napjaink szomorú, tragikus aktualitásra. A műsorvezető a széksorokban helyet foglaló Horváth István országgyűlési képviselőt, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízottat és Rácz József református esperest is köszöntötte, majd átadta a szót a meghívott vendégnek.