Paks Szabó Péter, Paks polgármestere szombati sajtótájékoztatóján jelentette be: az önkormányzat úgy döntött, hogy matracokkal, ágyneművel, tartós élelmiszerekkel és tisztálkodószerekkel segíti Viskre, Paks kárpátaljai, határ menti testvértelepülésére Kelet-Ukrajnából érkező menedékkérőket. A polgármester elmondta, a kisebb méretű adományokat a polgármesteri hivatalba várják, de gyűjtenek a Csengey Dénes Kulturális Központban, valamint a képtárban is. Hírek szerint utóbbi helyszínre már hétfőn délelőtt jelentős mennyiségű adomány érkezett, amelyek azóta is gyűlnek, hogy végül elszállítsák Viskre.