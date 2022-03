– 1876-ban alapították meg Simontornyán az első önkéntes tűzoltó egyesületet, ami a későbbi világszínvonalú bőrgyárhoz is szervesen kapcsolódott. A rendszerváltás után, 2006-ban szűnt meg az akkor több mint kétszáz éve fennálló nagyipar, és került válságba a tűzoltóegyesület is. 2010. november 19-én Marpingenből hozhattunk haza egy tűzoltóautót, amivel a tárgyi feltételét megteremtettük annak, hogy tényleg újraszerveződhessen a helyi tűzoltóság. 2017-ben a területi operatív program keretében nyertünk pályázatot a barna mezők rehabilitációjára, ami több mint 400 millió forint támogatást jelentett – mondta el a polgármester.



– Az idei évtől várhatóan elsődleges beavatkozók lesznek a tűzoltóink, ahogy azt Kojnok Róbert tűzoltóparancsnok is kiemelte. Az önkormányzat természetesen támogatja a munkájukat, amit a közös megállapodás aláírása is jól mutat. Új és modern eszközök kellenek a beavatkozásokhoz, amire a pályázati rendszer is biztosít lehetőséget – tájékoztatta lapunkat Simontornya polgármestere.



– Sokat jártunk a környéken és folyamatosan nyomon követhettük a barna mezők rehabilitációját. Láthattuk, ahogy létrehozták illetve felújították a ma átadott épületeket. Ezekből az egyik a tűzoltószertár. A tűzoltó önkéntesek munkája sokszor megköveteli, hogy ne csak a szabadidejüket áldozzák fel, de az életüket is kockáztassák bizonyos esetekben, amiért külön köszönetet érdemelnek – mondta el Süli János, a térség országgyűlési képviselője.



– Helyi szinten több projekt fut jelenleg, ilyen a híd felújítása is, de tervezzük egy kerülőút létrehozását, hogy a vár környékét ne terhelje ekkora forgalom. A Sárszentlőrinc és Simontornya közti utak bővítését és felújítását is be kell még fejeznünk. Bőven van még dolgunk – emelte ki az országgyűlési képviselő.



Süli János elmondta, a háborút ellenzik, de természetesen a háborús menekülteket segítenünk kell a továbbiakban is. Tolna megye élen jár a gyűjtések szervezésében és az adományok eljuttatásában a rászorulók részére. Az ünnepélyes átadón részt vett az a tizenhat fő ukrán háborús menekült is, akik március 8-a óta tartózkodnak Simontornyán.