– A növendékek száma csökkenő vagy emelkedő?

– Nem figyelhető meg ilyen vagy olyan tendencia. 2007-től vagyok a pályán; rapszodikus az érdeklődés. A gyerekeket egyre több inger éri: számítógépes, netes játékok, kütyük varázsolják el őket, na meg a sport is vonzó. Leterheltek, s előbb-utóbb választaniuk kell, hogy mivel foglalkozzanak komolyabban. A kicsiket még érdekli a zene, főleg ha a családban van hangszeres rokon, akit példaképnek tekinthetnek, de az iskolától is kaphatnak ösztönzést. Tartunk bemutatókat, minikoncerteket, hogy látványt és élményt adhassunk. Választanak hangszert, tetszik nekik a dolog, csakhogy elérkezik az az idő, amikor gyakorolni, készülni, küzdeni kell. Akkor sokan feladják, mert írni, olvasni, számolni is kell tanulni, edzésre is kell menni; nincs idő.