De történt egy kis bökkenő: a szoborügy. Amikor a nyolcvanas évek közepén elkészült a szekszárdi kilátó – a város címeréből vett motívumokkal (szőlő, búzakalász) –, a fém szőlőlevelekbe nagy emberek neveit égette bele a művész. Hogy, hogy nem, a helyi állami és pártvezetők neve is odakerült, amit egy szemfüles újságíró, Hazafi József észrevett és megírt. Akkor egy időre el kellett hagynia a megyét. A fővárosban, a Népszavánál folytatta pályáját, s 1987-ben tért vissza. A rendszerváltáskor is érték atrocitások, pedig csak azt csinálta, amit a szakmája megkívánt: publikált, és másokat is hagyott publikálni. Akkor is, ha azok véleménye nem egyezett az övével. Hitt abban a Pulitzer-féle axiómában, hogy a hír szent, a vélemény szabad.