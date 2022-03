Budapest és az Erdélyben található Lövéte után Szekszárdra is megérkezett a Kálmáncsehi-Liechtenstein-breviárium és misekönyv fakszimile, azaz hasonmás kiadása. Az említett két helyszínen tavaly októberben csodálhatta meg a közönség ezt a keresztény emléket, melynek eredeti és New Yorkban őrzött kézirata 1481-ből származik. Tolna megye székhelye nemcsak a bemutató révén kapcsolódik a kiadványhoz, hanem egy sokkal erőteljesebb kötelékkel is: ugyanis a kézirat együttes a szekszárdi Schöck ArtPrint Kft. kivitelezésében, Schöck Gyula tulajdonos irányításával az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából nyerte el szó szerint színpompás formáját. Ebből következően a csütörtökön délután a Művészetek Házában tartott könyvbemutatót a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, mint kiadó a Schöck ArtPrint Kft.-vel karöltve rendezte. A közönség betekinthetett a kiadványhoz tartozó tanulmánykötetbe is.