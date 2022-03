Tolna megye Idén a március első fele a szokottnál is hűvösebb volt, ezzel szemben februárban már plusz 16 fokot is lehetett mérni. Aggódnak is emiatt a baracktermelők. A gyümölcsfákon pattanásig feszültek a rügyek február végén. Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök elmondta, annyiból szerencsésebb most a helyzet, mint tavaly volt, hogy már március első felében lehűlt az idő, még mielőtt a fákon a virágzás elkezdődött volna. A hajnali fagyok miatt megállt a rügyek további fejlődése, kérdés, hogy a következő napokra jósolt mínusz kilenc fok mennyire viseli meg a barackfákat.



A mandulafák viszont teljes virágzásban vannak. A látványuk már a tavaszt idézi. Akárcsak a gólyák megjelenése. Március első hetében megérkezett az első madár a Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta részterületére. A fehér gólyák általában Sándor napja (március 18.) után, az első meleg, déli légáramlatokkal érkeznek vissza magyarországi költőhelyeikre. „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!” – tartja a népi mondás. Bár az utóbbi években inkább hideget, mint meleget hoztak ezek a napok, a gólyák azért menetrendszerűen ekkortájt jelennek meg. A naptári tavasz kezdete március elseje, azonban ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra jön a felmelegedés.



A tavaszi napéjegyenlőség időpontja idén március 20-a este 9 óra 58 perckor lesz. Az internetes időjárás-előrejelzések központi kérdése, milyen lesz az előttünk álló évszak, vagyis most a tavasz. A 30 illetve 60 napos előrejelzések az elmúlt évek átlagából vezetik le a prognózisukat. Utólag derül ki, mennyire voltak pontosak.



A közelmúltban elhunyt Dávid Mihály magánmeteorológus előrejelzésében egyelőre úgy tűnik, a márciust nagyon is eltalálta. A hónap közepéig hűvös, szeles időt jelzett, majd fokozatosan melegedő időt, de az igazi, kellemesen meleg tavasz csak a hónap legvégén érkezik meg. Az április viszont szinte nyárias lesz, 10-e után már a huszonöt fokos meleg is tartósnak látszik. A Dávid-naptár szerint május közepén lesz egy visszaesés, de fagyra már nem kell akkor sem számítani.



A jó idővel megjelenik az allergia is, márciusban már virágzik a mogyoró, ennek a növények a pollenszórása most a legerősebb, és április elejéig is eltart. Sokak számára orvosmeteorológia szempontból fontos az időjárás, a frontok változása, hiszen azok hatással vannak az emberi szervezetre. A csecsemőknél nyugtalanság, étvágytalanság, alvászavarok jelentkezhetnek. Az idősebb, beteg embereket is nagyon megviseli a változás. A hidegfront főként görcsös tüneteket okoz. Ez azonban nem csak arra a napra vonatkozik, amikor megérkezik, mert hatása már egy-két nappal korábban érezhető. Vérnyomás-ingadozás, asztmatikus rohamok és alvás­zavarok bármelyik frontnál előfordulhatnak.



A fagyos szélben nem mindig esik jól a kerti munka, de az ügyesebbek túl vannak a metszésen, lemosó permetezésen

Fotó: MW