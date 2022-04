A szociális alapszolgáltatások fejlesztése érdekében egy új, 500 négyzetméteres gondozási központ megépítését tervezi a város. Az előterjesztés egy 400 milliós pályázati támogatás benyújtásához készült, amit a testület nem fogadott el, számolt be az eseményről a bataszek.hu. A pályázati lehetőség április 1-jével nyílik meg, és csak május 2-ig van lehetőség financiális segítséget kérni, a döntés tehát sürgős lenne. Mivel a megpályázható maximális keretösszeg nem fedi le a megvalósítás teljes összegét, ezért a fennmaradó megvalósítási költséget az önkormányzat fejlesztési célú hitel igénybevételével biztosítaná, vagy egyedi kormánydöntés egészíthetné ki.



Jó hír, hogy a bátaszéki tan­uszoda teljes kihasználtsággal üzemel. Azonban felgyorsult az épület elektromosrendszer-elhasználódásának üteme, és a gázkazánoknál is jelentősen megnövekedett a javítási igény, a javítások pedig nagyon magas költséggel járnak. Ezekre a javítási munkálatokra pénzügyi megoldásokat kell találni.



A Zsikó Zenekar húsvéthétfőn újra koncertezik, ennek lebonyolításához a Sárköz Jövőjéért Egyesület támogatási igényt nyújtott be az önkormányzathoz. A kért összeget a testület egybehangzóan ítélte oda az egyesületnek. A testvértelepülések jubileumi ünnepségével kapcsolatos támogatási összegről viszont vita alakult ki. Az idei évben Besigheimmel 30, Nagysallóval 25 éves a testvértelepülési kapcsolata a városnak.