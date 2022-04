Bonyhádon idén is megünnepelték a magyar–lengyel barátság napját, tájékoztatott Surján József, a Bonyhádi Magyar–Lengyel Baráti Társaság elnöke. A szervezet tagjai és a felvidékiek énekkarának képviselői együtt énekelték el a lengyel és a magyar himnuszt.

– Ez a fontos, hitet tenni a nemzeteink közötti barátság mellett, éltetni, mert szükség van értékeink védelmére most is, amikor úgy érezzük, árnyék vetült a magyar–lengyel barátságra, és ez fáj nekünk – mondta beszédében Surján József. – Mi itt állunk a közös munkával alkotott emlékművünknél, melynek központi alakja a Fekete Madonna czestochowai kegyképet idézi. A Boldogságos Szűzanya a Kisjézussal tekint le ránk. Most erre van szükségünk, ez a lelkiség segít bennünket, remélve, hogy a magyar–lengyel barátság fölött újra derűs lesz az ég – tette hozzá.

A megemlékezés után a Vörösmarty Művelődési Központban folytatódott a baráti összejövetel, ahol az elnök Magyar királylányok Lengyelországban címmel tartott előadást. Elmondta, Szent Kinga, Boldog Jolán, IV. Béla és Laszkarisz Mária lányai, Szent Hedvig, I. Lajos és Kotromanic Erzsébet lánya Magyarországon születtek, és Lengyelországban lettek naggyá. A mi szentjeink származásuk révén, lengyel szentek pedig, mert önfeláldozó életük a keresztény Lengyelországért telt, Hedvigé (Jadwiga Andegawenska), a lengyel királynőé a litvánok keresztény hitre térítéséért is. A hallgatóság megcsodálhatta és kézbe vehette A függetlenség szentje című Szent II. János Pál pápáról szóló magyar-angol-lengyel nyelvű reprezentatív kiadványt, amelyet a közösség vezetője a budapesti Lengyel Intézet vezetőjétől kapott.

Surján József szerint bár a kötetet személyesen Joanna Urbanska igazgatótól kapta, mégis úgy tartja, hogy a könyv mindannyiuké, a Bonyhádi Magyar–Lengyel Baráti Társaság tagjaié, magyaroké és lengyeleké. A tervek szerint a bonyhádiak alkalmas időben ellátogatnak Budapestre, a Lengyel Intézetbe.