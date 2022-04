A választási irodák berendezték mind a 39 szekszárdi szavazókört, a szavazóhelyiségekben már ott van elegendő számú szavazófülke, ott vannak az urnák, az asztalok, tollak, s a többi szükséges eszköz is. Megérkeztek a szavazólapok is, azokat szavazókörönként külön csomagolva a városházán őrzik a szavazás napjáig. Ott vannak már azok a szavazólapok is, amelyekkel a nem Szekszárdon lakó, de szavazásra ide átjelentkezett 354 magyar állampolgár adhatja le voksait.



A jegyző elmondta, a 39 szekszárdi szavazóhelyiség közül 33 akadálymentes, s hogy a sajtótájékoztató idejéig 374-en kértek mozgóurnát. Egyébként a szavazásra más településről már nem lehet átjelentkezni, szavazóurnát viszont vasárnap délig lehet még kérni a szavazóhelyiségben, illetve a jegyzőnél.

A szavazáshoz nem kell elvinni a postán kapott értesítést, viszont kell érvényes személyigazolvány, lakcímkártya, vagy útlevél, esetleg vezetői engedély.A pandémia miatti vészhelyzet miatt az okmányok érvényességi idejét meghosszabbították, ezért csak azok nem megfelelőek, amelyek már 2020. március 11 előtt lejártak. Viszont a kormányhivatalokban a szavazás idején ügyelet tartanak, így azokat lehet ott érvényesíttetni.



A szavazóhelyiségeket vasárnap reggel hatkor nyitják ki, ekkortól Szekszárdon 24 ezer, s a Tolna Megyei 1-es számú választókerület 17 településén összesen 57 ezer választópolgárt várnak az urnákhoz.