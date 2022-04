– Bízom abban, hogy megmarad az a beruházási lendület, mely az eddigi időszakban városunkra is jótékony hatással volt – nyilatkozta lapunknak Karl Béla, Nagymányok polgármestere. – Sok mindent elértünk már, de azért még van tennivaló az épület-, azon belül intézményfelújítás, az energetikai korszerűsítés, valamint a belterületi utak javítása terén egyaránt. Ha az elmúlt négy évben tapasztalt fejlesztési tempó változatlan marad, azzal én nagyon elégedett leszek.

– Gratuláltam a megye mindhárom megválasztott ország­gyűlési képviselőjének – mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. – Az eredmény csak megerősített abban, hogy jó úton járunk itt Szekszárdon is, ez pedig erőt ad, hogy még eltökéltebben dolgozzunk a város fejlesztésén akkor is, ha folyamatosan gáncsolni igyekeznek minket politikai ellenfeleink. Örülök, hogy folytathatjuk az építkezést, amihez kérjük és el is várjuk valamennyi megyei országgyűlési képviselőnk támogató segítségét.

A vasárnapi országgyűlési választás értékelésére kértük Porga Ferencet is. Tamási polgármestere szerint egy választás mindig a demokrácia ünnepe. Mint mondta, örül a választási eredményeknek és annak, hogy mindez magas részvétel mellett zajlott. Jó hír, hogy országgyűlési képviselőjük, Süli János magabiztosan nyert a választókörzetben és támogatottsága magasabb volt, mint 2018-ban. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a miniszter olyan személyiség, aki érzékeny a kisvárosok, kistelepülések problémái iránt. Jó kapcsolatot sikerült kiépíteni vele, és reméli, hogy hasonló intenzitással kezdhetnek az elkövetkező időben is a közös munkának Tamásiban.

Abban bíznak, hogy a már előkészített beruházások, mint a katolikus negyed kialakítása, a fürdőfejlesztés és a városháza felújítása az előre kiírt ütemben folytatódnak. Ezekre már kiírták a közbeszerzést, a remények szerint még az idei év második felében elkezdődhetnek a kivitelezések, miként az állami forrásból finanszírozott tanuszoda-építés is. Az önkormányzati választásokig hátralévő idő nagy feladatai közé sorolta két lakótelepük környezetének korszerűsítését, utak, járdák, parkok, zöldfelületek, parkolók kiépítését, ahol szükséges, csapadékvíz-elvezetés kialakítását.

Torma József, Simontornya polgármestere elmondta, a választások után folytatni kívánják a már előkészítési szakaszban lévő projekteket, bíznak benne, hogy ezekhez továbbra is támogatást kapnak. Remélik, hogy hamarosan elindulhat a simontornyai vár rekonstrukciójának előkészítése, tervezése. A település a felújításhoz illeszkedő turisztikai fejlesztéseket is tervez, dolgoznak az ehhez szükséges források előteremtésén. Hosszabb idő óta együtt dolgoznak az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a volt bőrgyári iparterületen megvalósuló infrastruktúrafejlesztés előkészítésén, ipari parki cím megszerzésén. A munkahelyteremtés, a város élhetőségének javítása továbbra is kiemelt helyi feladatot fog jelenteni a következő időszakban is, mivel a településnek nagyon komoly lemaradásai vannak. A tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, a már elindult 61. számú főút Simontornya elkerülő szakaszának előkészítési munkálatai lassan a végéhez közelednek. A nyomvonal kijelölése után reményeik szerint folytatódhatnak a beruházás tervezési, engedélyeztetési munkálatai.

Szaka Gyula, Gyönk polgármestere arról beszélt, hogy a választások után tovább folytatódik a munka a településen, megvalósítják a korábban nyertes projektjeiket, csapadékvíz-elvezetés, az óvoda épületének homlokzati felújítása, valamint a városháza belső felújítása. Bizakodva tekintenek a jövőbe, az országgyűlési képviselőjük személye nem változott, és eddig is jól tudtak együttműködni vele a város érdekében.

– Régóta, 1998-tól dolgozunk együtt Potápi Árpád Jánossal, az ismeretségünk még ennél is régebbi: gyermekkorunkig nyúlik vissza – mondta el kérdésünkre Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere úgy fogalmazott, kiváló az együttműködésük az immáron 7. parlamenti ciklusát kezdő vezetővel, akivel a korábbi időszakban és a jövőben is a város, valamint a térség fejlődése érdekében dolgoznak. Azt várja, hogy legalább olyan sikerekkel és eredményekkel zárják az előttük álló időszakot, mint amilyenekkel a mostani befejeződött – minden eddiginél nagyobb fejlődést hozva Bonyhádnak és térségének.