- Tapasztalataink szerint már nem időjárástól függ az utazási kedv, jelenleg inkább az befolyásolja, hogy lassan mindenütt megszűnnek a koronavírus-járvány miatti korlátozások. Az emberek ezért bátrabban indulnak el, akár egy rövidebb kirándulásra egy másik településre csak azért, hogy egy kicsit a szabad levegőn, a természetben lehessenek. Az ünnepi hosszú hétvégén valóban tele voltak a vidéki szálláshelyek és éttermek, de nagyon sokan utaztak külföldre, a közelebbi európai városokba is - mondta Csillagné Szintai Zsuzsanna, a szekszárdi székhelyű Analit utazási iroda ügyvezetője.

Az utazásszervező szerint azért is erősödhetett meg ilyen mértékben most a belföldi turizmus, mert itthon megszűntek a korlátozások, míg a külföldre utazókat visszatarthatják a különböző szabályozások, a bizonytalanság, hogy hová utazhatnak és hová nem. Még most is előfordulhat ugyanis, hogy oltás híján nem engednek be valakit egy-egy külföldi étterembe. További változásokat is tapasztalnak az utazási szokások terén: népszerűbbek lettek a rövidebb utak, két hét helyett inkább egy hétre utaznak és ha lehet, inkább autóval.

A hazai úticélok közül továbbra is népszerűek a korábban megszokottak, így a Balaton, a főváros, Eger, Debrecen, Hajdúszoboszló, Pécs, Szeged vagy Veszprém. Keresettek az olyan szálláshelyek, így például a wellness szállodák, ahol plusz szolgáltatást is kínálnak, azaz rossz idő esetén is tudják mivel tölteni az időt. Külföldet tekintve újból felkapottak a görög, spanyol, olasz, török utak, utóbbi különösen kedvezőbb árai miatt népszerű. Az egzotikusabb célpontok közül a nászutasok körében különösen a Maldív és a Seychelle szigetek kedveltek, de újra lehet utazni Balira is.

Manapság sokan önállóan szervezik meg pihenésüket, fapados járatokkal akár néhány ezer forintból el lehet utazni, a különböző szálláshely foglaló portálokon pedig szállodai szobát, apartmant is foglalhatunk. Hogy miért választják sokan továbbra is az utazási iroda szolgáltatásait, Csillagné Szintai Zsuzsanna szerint azért, mert a magánszemélyek által még mindig nehezen nyomon követhetőek a járványhelyzet miatt megváltozott utazási feltételek, míg az utazási iroda pontos információt tud adni arról, hogy pontosan mit vár el az adott fogadó ország: kell-e regisztráció, PCR-teszt vagy elfogadják az oltási igazolványt.

Az utazásszervező optimista, szerinte - bár a járványhelyzet előtti időszakban tapasztaltaktól még elmaradnak a számok - már ígéretesen alakulnak a következő hónapok foglalásai, annak ellenére, hogy mint szinte mindennek, az utazásoknak is emelkedtek az árai. Főként az aktív pihenést keresik az utazni vágyók, akik érezhetően bátrabban foglalnak. A korábbi rövidtávú foglalásokkal szemben már nyár végére, sőt a jövő évre is kötnek le utakat.