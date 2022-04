– Paks viszonylag az ország közepén helyezkedik el – mondja –, könnyen elérhető a gyűjtőtársak által. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete minden évben szervez találkozókat és börzéket, de ebben a városban most lesz ilyen először. Több apropója is van az eseménynek. Paks I. negyven­éves, Paks II. tízéves, és tízéves az Atomenergetikai Múzeum is, mely szintén kitelepül a helyszínre, bemutatva az eddig kibocsátott atomerőműves érmeket, emlékérmeket; némelyikből vásárolni is lehet majd.

Jelvények is megtekinthetők, vásárolhatók, csereberélhetők lesznek, hiszen a közelben – Bogyiszlón – található az ország első, és eddig egyetlen jelvénymúzeuma. Az alapító, Király József, aki jelvényeket és érmeket is gyűjt, szintén részt vesz a paksi találkozó megszervezésében. A belépés ingyenes lesz, csak akik árusokként érkeznek, azoknak kell fizetni a standokért (asztalokért). Majális is lesz a városban, ahol az érmek iránt nem érdeklődő családtagok időzhetnek.