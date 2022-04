Mint dr. Horváth E. Írisztől megtudtuk, húsvét előtt az újvárosiak és a Kolping Iskola összefogtak és a templom mögött található parkot is rendbe tették. Munkájuknak köszönhetően teljesen megújultak a padok és a parkban található utat is feltöltötték kővel, így már nem csak az újvárosi templom előtti park, hanem a mögötte található rész is méltó környezetet biztosít a templom számára.