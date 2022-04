Magas szakmai színvonalon és időszerű ítélkezés zajlott a megye bíróságain, mondta az értekezletet megelőző sajtótájékoztatón dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A bíróságok tevékenysége több területen is az országos átlaghoz képest és saját korábbi teljesítményét is meghaladóan eredményes volt, tette hozzá a tények és további elemzések mellett.



A beruházások értéke az elmúlt évben meghaladta a 37 millió forintot, ezek nagyrészt a munkakörülmények javítását célzó bútor- és informatikai eszközbeszerzések voltak, valamint a Paksi Járásbíróság homlokzatának a felújítása. Az igazságszolgáltatás a járvány időszakában is folyamatos volt. Országosan beszereztek harminc úgynevezett mobil távmeghallgatási végpontot. Ennek következtében jelentősen megnőtt a távmeghallgatások száma, mondta egyebek közt dr. Senyei György.



Dr. Csullag Józsefné, a törvényszék elnöke részletesen szólt az elmúlt évi munkáról. Egyebek közt elhangzott, hogy a bíróságra érkező ügyek száma korábban csökkenő tendenciát mutatott, tavaly azonban ennek az ellenkezője következett be. A büntető ügyforgalom megnövekedését az embercsempészés bűntettének kiemelkedő száma okozta. Az összes befejezett ügy 11,2 százalékkal haladta meg az előző évit.