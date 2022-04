Az elmúlt években gyakran panaszkodtak a juhászok amiatt, hogy nem kelendő a bárány. A pandémia alatt bizonytalan volt az is, hogy egyáltalán el tudják-e szállítani – lesz-e fuvaros – az állatokat a célországba. Idén úgy tűnik rendeződött a helyzet, van igény a húsvétra szánt bárányokra. A gond most az, hogy nincs elég belőlük. Csütörtökön reggelre végre megeredt az eső Rudolf­majorban is. Bognár Ferencnek és családjának itt van a telephelye, ahol többféle állatot nevelnek, a borjak, sertések mellett birkákat is. A törzs­állományuk is jelentős, magyar merinó és német fekete fejű juhokat, nagy genetikai háttérrel rendelkező anya- és apaállatokat tenyésztenek. A magyarmerinó-törzstenyészetet a veszélyeztetett kategóriába sorolták, mert tízezer alá esett a számuk.

Idén ők kevés bárányt tudnak értékesíteni húsvét előtt, mert rosszul időzítettek, így kevés 20 kiló feletti állatuk lett. Olyan ez mint a lutri, mondta Bognár Ferenc, hol a kisebb súlyú, hol a nagyobb súlyú bárányokra van igény, nehéz ezt előre kitalálni. Náluk későn ellettek az anyajuhok, így zömében 20 kiló alattiak a bárányok. Úgy döntöttek harminc kilóig felhizlalják őket, és majd akkor értékesítik. Bíznak benne, hogy akkor is magas lesz még az ára. Bognár Ferenc úgy tudja 1250 és 1600 forint között fizetnek most az élő bárány kilójáért.



Ami gondot okoz, az az, hogy nagyon magasak a takarmányárak, míg decemberben a báránytáp mázsájáért 11 ezer forintot, addig most 17 ezer 500 forintot kérnek a kereskedők. A szalmabálák darabjáért hatezer forintot, a lucernabálákért 18-20 ezer forintot kérnek. Nagy gond az is, hogy ropog a fű, mondta Bognár Ferenc, így hívják a gazdák azt, amikor akkora a szárazság, hogy a fű szinte eltörik. Idén még nem tudták kihajtani az állatokat.

A diósberényi Czigler Károly gazdaságában már el is adták a húsvétra szánt bárányok nagyobb részét. A 20 és 24 kiló közötti bárányok kilójáért 1550 forintot fizettek. Náluk 450 birka van, eddig még nem nagyon voltak a legelőn a gyenge fű miatt.

Az átvett bárányok többségét egy kiskunlacházai cég vitte a saját telepére, onnan viszik őket tovább az olasz, illetve a nagyobb példányokat az arab piacra.

A megye többi juhászatában is hasonló a helyzet. Idén április 17-én lesz húsvét, így április elejétől folyamatos lesz a bárányok felvásárlása.

A karcagi Szabó Zoltán juhtenyésztő instruktor – hozzá tartozik Tolna megye is – megerősítette, nagy igény van az idén a nagyobb súlyú bárányokra. Kevés az értékesítésre felkínált állat, és úgy tűnik, ez az állapot tartós marad, vagyis az ünnepek után is lesz kereslet a bárányokra.

Külföldön népszerű, itthon kevésbéSajnos a hazai piacon, boltokban sem húsvét előtt, sem máskor nincs nagyobb kereslet a bárány- vagy a birkahúsra. Így az állattartók arra kényszerülnek, hogy külföldre értékesítsenek. Jól jött pár éve a brexit a hazai juhászoknak, Nagy-Britannia kiválásával áruhiány keletkezett, és emiatt soha nem látott magasságokba emelkedett a bárány ára az európai uniós piacon. Az áruhiány mellett új piacok is nyíltak a magyar juhok előtt: az arab országokban megnőtt a fizetőképes kereslet, emellett Európán belül is nőtt a muszlim lakosság aránya, ami jó alapot ad annak, hogy a hazai gazdák a nagyobb súlyú bárányokat is könnyűszerrel el tudják adni. A fiatal bárány legfontosabb felvevőpiaca még mindig Olaszország, a nagyobb súlyú állatokat azonban Szaúd-Arábiától Izraelig keresik a vevők.