– Tolna megye több városában működik IPOSZ-szervezet (Ipartestületek Országos Szövetsége). Legnagyobb a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület, melynek új elnöke Palkó Tamás. Hogyan és mikor történt a változás a vezetői poszton?

– Másfél éve volt a tisztújítás – mondja az elnök –, de a járvány miatt nem nagyon tudtunk összejönni. A közgyűlést is online módon tartottuk meg. Elődöm, Gyurkovits Ferenc a kora miatt visszavonult, s én vettem át a stafétát. Eddig is ráláttam a dolgokra, hiszen a helyettese voltam.

– Ezek szerint nem várható irányváltás, megy tovább a szekér a szokott úton?

– Folyik tovább a munka, de két területen szeretnénk erősíteni: a továbbképzések szervezésében és a netes megjelenésben. Minden szakma változik, tehát szükségesek a képzések. És ha összefogunk, ha IPOSZ-ként szervezzük meg a tanfolyamokat, ha idehozzuk az előadókat, sokkal olcsóbban és hatékonyabban működhet ez a dolog. Ha csak a saját szakmámat, az autóvillamosság-szerelést nézem, össze se lehet hasonlítani a régi kocsik felszereltségét a maiakéval. A KGST-autók idejében még mindenhez értettünk, a mostaniaknál már szakosodunk, annyira bonyolulttá vált a feladat. Azt szoktam mondani, hogy azért is érdemes képzésekre járni, hogy tudjuk, mihez ne nyúljunk. Elektromos autóknál különösen jó ezzel tisztában lenni, mert tényleges az életveszély, ha valaki megfelelő ismeretek nélkül belebabrál.

– S ha nincs elég jelentkező, akkor nem az oktató jön ide, hanem a tanulni vágyók csatlakoznak másokhoz, másik helyszínen?

– Így van, most például néhány építőipari vállalkozónk ment egy keszthelyi képzésre. Jó kapcsolatom van a központtal, én vagyok a Tolna megyei delegált az IPOSZ országos elnökségében. A megyében egyébként Bátaszéken, Bonyhádon, Dunaföldváron, Szekszárdon, Tamásiban és Tolnán van csoportunk. A legnagyobb a szekszárdi, 61 fővel.

– Koros a tagság?

– Sajnos igen, de a számítógép-használat akkor is elkerülhetetlen, főleg mióta bejött az online számlafeltöltési kötelezettség. Szerveztünk egy azzal kapcsolatos tréninget is, ami sokaknak segített. A közelmúltban átalakították a felnőttképzést, emiatt kicsit kivárunk, mert még nem látjuk világosan, hogy milyen lehetőségeink lesznek. Az viszont biztos, hogy a kommunikáció terén előbbre lépünk: a nyár végén indítunk egy honlapot, mert a fiatalokat is szeretnénk elérni, és jó volna a szolgáltatásainkat propagálni. Az IPOSZ egy aranybánya. Az igazi mesteremberek, kisiparosok, kézművesek lelőhelye. Legyenek hát elérhetők ezek a nevek, címek, telefonszámok, szakmánként rendszerezve, a lakosság számára! Ha elromlott az autó, ha eldugult a lefolyó, egy-két kattintással, számítógépen vagy okostelefonon gyorsan lehessen hívni a megbízható segítséget!

Apja a Népújság rovatvezetője volt

Palkó Tamás 1962-ben született Kecskeméten. Családja 1969-ben költözött Szekszárdra. A Garay-gimnáziumban érettségizett 1980-ban. Közgazdásznak készült, de egy sikertelen felvételi után az akkoriban elit szakmának számító autóvillamosság-szerelést tanulta ki. Bizonyítványát 1983-ban kapta meg. Dolgozni a tolnai GÉM-nél (Gép- és Műszeripari Szövetkezet) kezdett, magánvállalkozást 1991-ben indított, Bt.-jét 2000 óta működteti. Házas, három lánya van.

Olvasni, tanulni szerető iparos, édesapja, Palkó László a Népújság külpolitikairovat-vezetője volt, 1986-ig. Az ipartestületi munkába tíz éve kapcsolódott be. Másfél éve a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület elnöke, s már hosszabb ideje az IPOSZ országos elnökségének Tolna megyei delegáltja. Fontosnak tartja a szakmai fejlődést, képzést, önképzést.