60 ÉVE „komoly tűzvész pusztított Kajdacson. A lángok egy fészerből terjedtek át a szomszédos épületekre is, és a helyi tűzoltóságon kívül a szekszárdi tűzoltóságnak is be kellett avatkozni.”

60 ÉVE „a szőlőhegyi iskolánál római téglákra bukkantak a decsi brigád tagjai. A múzeumi feltárás két csontvázat hozott napfényre, a női sírban gyöngysorral, a férfi sírban füles agyag korsóval, pénzekkel és tűzcsiholó felszereléssel.”

60 ÉVE „Szabó Miklós, a Pécsi Pedagógiai Főiskola hallgatója gátfutásban kétszeres főiskolai bajnok lett. Szabó Miklós Tolna megyéből, Szekszárdról indult el, a Szekszárdi Dózsa atlétája volt.”

50 ÉVE „Kiváló vállalat címmel tüntették ki a Gyulaji Állami Erdő- és Vadgazdaságot. A gazdaság jól oldotta meg dámvadtenyésztési és erdészeti feladatát, erdőgazdálkodását jelentős műszaki fejlesztéssel, gépesítéssel tette hatékonnyá.”