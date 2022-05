Elfogadták a Városi Rendőrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal munkáját, a Tamási Média Kft., valamint a Tamási Városüzemeltető Kft. gazdálkodásáról szóló beszámolót. Zárt ülésen született döntés a geotermikus energiaszolgáltatás díjemeléséről, az önkormányzati cégvezetők javadalmazásáról, a városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos közbeszerzés eredményéről, illetve a városüzemeltetési és a műszaki ellenőri feladatok ellátásával összefüggő közbeszerzés kiírásáról.

Az egyik leginkább közérdeklődésre számot tartó téma a szerdai testületi ülésen a lovaspályával foglalkozó napirendi pont volt. A város talán legjelentősebb rendezvénye a Tamási Lovasnap, amelyet idén 63. alkalommal rendeznek meg augusztus 20-án. – Az önkormányzat évek óta szerződésben áll a Horseman Lovassport Egyesülettel, amely egy együttműködési megállapodás alapján üzemelteti a tamási lovaspályát és ők szervezik a Tamási Lovasnapot is. A rendezvényt a város külön is segíti: az idei évben is kétmillió forint támogatást szavazott meg a képviselő-testület erre az eseményre – tájékoztatott Porga Ferenc.

A polgármester elmondta, a város emellett átvállalja a pályával kapcsolatos közüzemi díjakat is, hiszen ezek a költségek nemcsak a lovaspályát érintik, hanem a szomszédságában fekvő atlétikapályát és egy szintén itt található rendőrségi épületet is. Az ülésen megszületett a városüzemeltetési feladatok ellátásával összefüggő közbeszerzési eljárás záródöntése is.

A feladatok ellátására egyetlen jelentkező volt: Tamási saját cége, a Városüzemeltetési Kft. A feladat a zöldfelületek kezelésére, árkok karbantartására tisztítására, szúnyoggyérítési, közvilágítási feladatok ellátására, játszóterek, utcabútorok rendben tartására vonatkozik, amelyet a következő években a testület mostani döntésével továbbra is a Városüzemeltetési Kft. lát majd el.