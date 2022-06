Egy ismerősömtől hallottam Reinics Gáborról, aki mindent bevet, hogy a történelemtanulás élményszerű legyen, a diákok pedig a közelgő nyár ellenére is inkább az adott témában merüljenek el, mint a szünidei gondolataikban. A szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule tanára a hagyományos tanítási eszközök mellett a modern a technikát is segítségül hívja a tananyag elsajátításához. Óráinak 80-90 százaléka vetített-képes, interaktív, azokat az ismert „Maradj talpon!” és „Nyerő páros” című játékok mellett online kvízek (Kahut) és legózás színesíti, de a fiatalok körében igen népszerű közösségi médiát is használják.

– Aktuális történelmi személynek készítünk Facebook profilt, melyen feltüntetjük a családot, az ismerősöket, a munkahelyet, és persze posztolunk is, például időszalagra – magyarázza Reinics Gábor. – A gyerekek kedvelik a témák képregényszerű feldolgozását is, ilyen például a Bibliából is ismert „Tíz csapás” története.

A Dienes iskola történelem tanára – aki az ókori Róma és Görögország korát feldolgozó, saját készítésű társasjátékával díjat is nyert egy országos pályázaton – azt mondja, az évek alatt megszerzett rutin ellenére is sok felkészülést igényelnek az ilyen órák. Nem csak tanórákon, de szakkörökön és a felzárkóztatást segítő fejlesztő alkalmakkor is jó hasznát veszi ezeknek.

Kérdésemre elmondja, a diákok legszívesebben a II. világháború eseményeiről tanulnak, a hidegháború időszaka már kevésbé hozza lázba őket. A nyolcadikosokkal az utolsó órákon a Kádár-korszak játékait vették elő, de a Covid-járvány idején elrendelt online oktatás során is volt olyan feladat, hogy egy a kommunista vezető korához köthető tárggyal kellett szelfit készíteniük a diákoknak.

Reinics Gábor kedvenc történelmi személyisége Napóleon francia császár, a korok közül pedig az igen jól dokumentált 1848/1849-es forradalom és szabadságharc áll hozzá legközelebb. A szakdolgozatát mégsem ezekből, hanem Adolf Hitler hatalomra jutásának előzményeiről írta. A náci diktátorral kapcsolatban mindjárt el is oszlat egy tévhitet: a Führer ugyanis soha nem volt szobafestő, viszont az iskolában németből megbukott. A hetedikes osztályfőnök azt mondja, a szakkörökön foglalkoznak legendák, tévhitek cáfolatával is, így megtudom, hogy Petőfi Sándor minden bizonnyal nem szavalta el a Nemzeti dalt a múzeumnál…

Futva kapcsolódik ki

Reinics Gábort már általános iskolás diákként érdekelte a történelem. S hogy végül a tanári pályát választotta, abban szerepe volt egyik példaképének, a nagyapjának, aki Szedresben volt tanító. Pécsett diplomázott, majd a Garay iskolában kezdett tanítani. Előbb párhuzamosan, majd hét éve már csak a Dienesben oktat.

A munkából futással kapcsol ki – csapatban teljesítette már az UltraBalaton embert próbáló távját is –, de szeret olvasni, többek között sporttörténeti munkákat. Nős, feleségével, a tanítóként dolgozó Andreával két fiút nevelnek: Dani óvodás, Bálint iskolás lesz szeptembertől.