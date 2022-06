A tett döbbenetes, főként annak fényében, hogy több lehetőség is van arra, ezt elkerüljék az érintettek. De mit is tehet egy anya, ha kétségbeesik, ha nem tudja megtartani a gyermeket? Hova fordulhat segítségért egy nő, hogy ne veszélyeztesse magzata életét? Egy, a bajban lévő édesanyák megsegítésére szakosodott intézmény munkatársa megkeresésünkre elmondta, hogy egy várandós anyának szerencsére több lehetősége is van.

Először is, a terhességgondozás ideje alatt már a védőnővel konzultálhat a helyzetéről, aki az alapinformációk alapján tudja milyen irányba kell továbblépni. Az esetek kimenetele nagyban függ a várandós kismama környezetétől. Van, hogy a család összefog és segít, de van az az élethelyzet, amikor sajnos az anya nem tudja megtartani a gyermeket, miután világra hozta.

Ilyen esetben előre lehet egyeztetni a kisbaba örökbe adását, melyet hivatalos nyilatkozatban írásban is meg kell erősíteni. A várandós nők saját településükön a családsegítő szolgálathoz is fordulhatnak, ez mindenhol működik, mert ez egy kötelező alapellátás. A családsegítő elérhetősége nyilvános, fogadóórákat tartanak, így őket biztosan el lehet érni.

Ha valaki titokban hordja ki gyermekét és kórházon kívül szül, még mindig van lehetősége anonimitásban inkubátorba tenni az újszülöttet. Tolna megyében Szekszárdon a Balassa János Kórház főbejárata mellett, valamint Dombóváron a Szent Lukács kórházban, a mentő bejárat mellett van kihelyezett inkubátor az csecsemők számára. Nagyon fontos információ, hogy itt nincs kihelyezett kamera és semmilyen eljárás nem indul a gyermekét inkubátorban hagyó édesanya ellen.

– Náluk is előfordult már hasonló eset, akkor az intézmény munkatársai tudtak segíteni a gyermek elhelyezésben. Ha valaki ilyen problémával fordul hozzánk, nemcsak iránymutatást, hanem komplex segítséget és lelki támogatást is nyújtunk a helyzet elfogadásához, feldolgozásához. Ezek mindig, minden esetben nagyon nehéz döntések és rendkívül sok kedvezőtlen tényező együttállása kell ahhoz, hogy valaki eljusson ide – tette hozzá a szakember.

Kitanics Márk pszichológus elmondta, hogy különböző kutatások kimutatták, a gyermekkorúak bántalmazásának rizikófaktorai vannak. – Jelen esetben rizikófaktor lehet egy nemi erőszak, mely az anyában ellenérzést vált ki gyermekével szemben. De a negatív érzést okozhatja az is, ha a gyermek sérült, vagy első gyermek egy hátrányos körülmények között felnőtt anyánál, esetleg a bébivonások nem kerülnek felszínre – mint a szép nagy szemek, kedves pufi babaarc.

Ezek mind komoly veszélyt jelentenek és nagyobb mértékben fordulhat elő, hogy a nő saját gyermekét is bántalmazni fogja. Azt látni kell, hogy az aktuális lelki állapot is komoly hatást gyakorol az édesanyákra. Főleg a szülést követő pszichotikus állapot. A vajúdás folyamán az anyák nagy része egy teljesen más tudatállapotba kerül, sokszor nem tudnak reálisan gondolkodni.

Amiben segíteni tudunk, az a tájékoztatás és az edukáció. Ismertetni kell az inkubátorok létezését is, melyek jogi következmények nélkül bárki számára használhatóak. Mostanában sajnos egyre többször van egzisztenciális probléma a családokban, az emberek elhagyatva érzik magukat. Ráadásul Magyarországon már a kötelező vizsgálatok elmulasztása is büntethető, így sokan halogatják az orvos, védőnő felkeresését.

Gyakran már attól megijednek, hogy megcsúsztak az időpontokkal, így már el se mennek a későbbiekben. Szakemberként azt tapasztaljuk, hogy a beszűkült tudatállapotban lévő anyák számára hirtelen megoldás, ha megszabadul újszülöttjétől, ám amikor valóban felfogják tettük következményét, nagyon erős lelkiismeret-furdalásuk lesz. Nem ismerjük ezeket az élethelyzeteket, nem ítélkezünk, inkább igyekszünk segítenia trauma feldolgozásában – tette hozzá a szakember.

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőrkapitányság szóvivője elmondta, szerencsére az elmúlt években nem volt hasonló eset a megyében és egyáltalán nem is jellemző. A törvény szerint, ha egy anya magára hagyja újszülött csecsemőjét, akkor emberölés kísérlete miatt indul ellene eljárás. Ha tragédiába torkollik a kisbaba elhagyása, a vád akkor már emberölés.