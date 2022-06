Több mint százharminc érdeklődő töltötte meg a megye egyik legkisebb lélekszámú településének a templomát abból az alkalomból, hogy az 1912-ben készült Rieger-orgona sípjait felújították. Érkeztek érdeklődők a fővárosból, Szekszárdról és a környező településekről is.

Felkl Márton polgármester elmondta, a felújítást és a koncert szervezését is a „Tíz fecske” Faluvédő Egyesület vállalta. A civil szervezetnek köszönhető a rendkívül magas színvonalú, nagy élményt adó koncert is, melynek főszereplője Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonaművész volt, aki többek között Vivaldi, Händel, Bach, Lehotka Gábor műveiből adott elő néhány darabot. Toborzót fújt Bognár Cecil tárogatós, a Magyar Kultúra Lovagja. A több mint egyórás koncert után a helyi művelődési házban állófogadásra hívták az előadókat és a hallgatóságot is.

A programot a Völgységi Önkormányzatok Társulása és a murgai önkormányzat támogatta.