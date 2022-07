Az összejövetel délután kezdődött, de éjszakába nyúlóan szórakozott együtt az ifi- és nagyegyüttesig eljutó táncoscsapat.

– A kilencvenes években aktív táncosokat és családjaikat hoztuk össze egy találkozó formájában Szekszárdon, ugyanis sokan itt maradtak a környéken, de sokan el is költöztek.

Így most több mint húsz év után találkoztunk először újra nem egy volt társunkkal – mondta el Pap András, a találkozó szervezője, maga is egykori táncos. – Nagyon jó hangulatban telt az egész összejövetel. Ettünk, ittunk, szólt a népzene, táncoltunk, együtt nosztalgiázva elevenítettük fel a régi emlékeket. Voltak, akik képeket és videókat is hoztak a nagy fellépéseinkről, ezeket nagyon jó volt viszontlátni.

A szervező elmondta azt is, hogy több ilyen jellegű rendezvényre lenne szükség, de sajnos idő hiányában már nagyon nehéz elérni, hogy együtt legyen az egész csapat. – Ez volt az első alkalom, hogy végre újra találkoztunk, de biztos, hogy nem az utolsó – hangsúlyozta Pap András.