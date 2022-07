A korábbi Dózsa György úti játszótér bővítését is megpályázta a Magyar Falu Programból Dunaszentgyörgy. A 4,698 millió forintos összegből egy hónap alatt a helyükre kerültek az új játszóeszközök: a hatszögletű mászóka, két rugós játék, egy kéttornyos eszköz és négy csúszda. Jelenleg az utolsó simítások folynak a játszótér környékén. Az önkormányzat önerőből kisebb kiegészítő bútorokat, asztalokat, székeket, színesre festett kukákat, kerítéseket, díszítőelemeket helyezett ki, biztonsági okokból mindkét nagyméretű játékelem környékét homokkal töltötték fel és hálóval választották el a szomszédos futballpályától is, nehogy a homokozóban játszó kicsiket eltalálja egy-egy lendületből érkező labda. Utóbbi elképzelések megvalósításában jelentős segítséget nyújtott az önkormányzat karbantartó csapata is.

Kisebb munkáknál a polgármester is segít: ha kell, ecsetet ragad, például a játszótér szépítésében is közreműködött. Mint megtudtuk, a szeméttartókat rejtő, békát formázó gumigyűrűket a Csapó Csemetékért Egyesület elnökével, Nagyné Lépő Lejlával, a játszótér színes kis kerítését pedig Ragoncsa Kittivel, egy helyi kislánnyal sajátkezűleg festette le. Nem csoda, hogy szívesen járnak ide a dunaszentgyörgyiek, sőt úgy tudni, Paksról is érkeznek kisgyermekesek, hiszen az arborétum fáinak árnyékában a legnagyobb hőségben is kellemesen eljátszogathatnak a kicsik.

Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy egyre több gyermekbarát fejlesztés történt a faluban. Nem csoda, hiszen ahogy a polgármester elmondta, jelenleg összesen 76 három év alatti gyermek van Dunaszentgyörgyön és jelenleg 13 várandós kismamájuk van, de egyre több az ide költöző, kisgyermekes család, amely Paks közelségének is köszönhető.