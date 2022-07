Novák Katalin köztársasági elnök dr. Miseta Attila János egyetemi tanárt bízta meg július 1-től 2026. június 30. napjáig a rektori feladatok további ellátásával. A rektor tehát marad, de számos változtatást, újdonságot kíván bevezetni a PTE még hatékonyabb működése érdekében, mely tervekről az UnivPecs.com oldalon található interjúban olvashatnak részletesen.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karát július 1-jétől új dékán, Dr. Takács András egyetemi tanár vezeti. Korábban oktatási dékánhelyettesként vette ki részét a vezetői feladatokból, így személyében tapasztalt, az intézményvezetési feladatokat átlátó új dékánt kapott a PTE Közgazdaságtudományi Kar.

A jubiláló Természettudományi Kar (TTK) dékáni feladatainak ellátásával a Földrajzi és Földtudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docensét, Dr. Trócsányi Andrást bízta meg a rektor, aki a leköszönő Horváth Attila professzort váltja kari vezetőként. „Mit várhatunk a Tóth József professzor 1997-es rektori kinevezése óta első geográfus dékántól? Hallgatóbarát attitűdöt, a kar szolgáltató jellegének megerősítését, a korszerű menedzsment néhány elemének meghonosítását a vezetésben, és konfliktushelyzetben olyan megoldások szisztematikus keresését, amelyek minden érintettnek elfogadhatóak” – írta erről a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet honlapja.

Az Általános Orvostudományi Karon a korábbi dékánt, Nyitrai Miklós professzort nevezte ki újabb négy évre a rektor. A pályázati kiírásra a megadott határidőig egyedül ő adta be a pályázatát a dékáni pozícióra, amit június elején mutatott be a Tanári Testületi ülésen és az összdolgozói értekezleten, majd az Igazgatói Értekezlet és a Kari Tanács véleményezte, titkosan szavazott róla, és nagy többséggel támogatta. A tanácstagok szavazatai nyomán a rektor döntött a személyéről, és július elsejével kinevezte dékánnak a következő négy évre is.

