A villámcsapás miatt nem működik a vezetékes telefon, és nincs internetkapcsolat sem a polgármesteri hivatalban. Két számítógépen tudnak dolgozni a hivatal dolgozói, ugyanis a többi eszközük mind tönkrement.

– Leégtek a vezetékek, a teljes informatikai hálózat elszállt, amiről a Falu Tv is működött, így most sajnos ez sem lesz elérhető egy darabig. A kamerarendszer is elszállt, de folyamatosan dolgozunk a hibák korrigálásán – tájékoztatott Dávid Tímea, a település polgármestere.

A polgármester az érintettek türelmét kéri.