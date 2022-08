Pörbölyön gáztartályokból fűtik az iskolát és az óvodát is. Sipos Lajos polgármester elmondta, fa- vagy széntüzelésre átállni nem lehet, ugyanakkor az sem lenne megoldás, hiszen a vegyes kazán működtetéséhez plusz egy embert kellene foglalkoztatni, akinek a bére és az ahhoz kapcsolódó járulékok legalább annyiba kerülnének, mint amit megspórolnak. – Amit tenni tudunk az az, hogy délutánonként a tanárok visszaveszik a hőmérsékletet, valamint a tornaórákat a kultúrházban tartják majd meg, ahol előre befűtünk, hogy a gyerekek ne fázzanak meg.

Várdombon éppen korszerűsítés előtt áll az általános iskola fűtése. Simon Csaba polgármester elmondta, pályáztak és most az eredményre várnak, majd annak fényében tudnak tovább gondolkodni.

Alsónyéken csak óvoda van, gázfűtésű kazánnal, ugyanakkor légkondicionálóval is tudnak fűteni. Hogy a költségeken spórolni tudjanak, igyekeznek mindent a minimumra tenni. Bátaszéken a gimnázium és az általános iskola fűtése is gázkazánról működik és sajnos nem lehet más tüzelésre visszaállítani, mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester, ugyanis a kéményeket lebontották.

Medina szerencsés helyzetben van. Vén Attila polgármester elmondta, hogy mind az óvoda, mind a bölcsőde napelemekkel van felszerelve, ezeket korábban pályázati forrásokból fedezték, és az így megtermelt áram gázzal kiegészítve elegendő a téli szezon fűtésére. Az önkormányzat épületét fával fűtik, a felújított Malom épület pedig, mely szintén az önkormányzat fenntartásában van, a kitermelt zöld hulladék fűtőanyagként való felhasználásából nyeri a meleget.

Zombán a helyi óvoda és bölcsőde fűtését a település önkormányzata finanszírozza. Szűcs Sándor polgármester arról tájékoztatta lapunkat, alternatív megoldásuk nincs a fűtésre, továbbra is gázzal fűtenek majd. Az átállás fatüzelésre több milliós költséget jelentene, ezért nem változtatnak.

Harcon ugyan még mindig kérdéses az általános iskola alsó tagozatának elindítása, az biztos, hogy csak gázzal tudják fűteni az iskola épületét. – Az óvoda esetében még van esély arra, hogy pályázzunk plusz napelemekre, így azzal rá tudnánk segíteni a gázfűtésre – mondta Tóth Gábor, Harc polgármestere.

Kölesden is igyekeznek előre tervezni. Greifstein József, a település vezetője elmondta, a művelődési ház esetében nem tudnak fatüzelésre váltani, így ideiglenesen bezárják, ha szükséges lesz. Az óvodát és az önkormányzat épületét is melegen tudják tartani fatüzelésű kazán segítségével, az orvosi rendelő gázfűtését viszont nem tudják kiváltani. A településnek van elegendő tűzifája is, elektromos áram tekintetében mind az óvodának, orvosi rendelőnek mind az önkormányzatnak is van napelemből fakadó plusz energiaforrása.

Németkéren pár éve felújították az óvodát, akkor kialakítottak egy kazánházat, melyet szinte teljes egészében „zöld energiával” fűtenek. Biológiai szennyvíztelepüket ugyanis speciális „energia füzekkel” ültették be, amelyek feldolgozásával immár két intézményük, az óvoda mellett a művelődési házuk szinte teljes fűtését sikerül megoldani, mondta lapunknak Horváthné Gál Erika polgármester. Mint megtudtuk, a két intézmény fűtésén, főleg a mostani rezsi költségek mellett a település tetemes összeget spórol meg.