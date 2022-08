Bukovinai csűrrel gyarapodott Kismányokon a Székelyporta. A már korábban megépített létesítményen az utolsó simításokat az itteni néprajzi tábor lakói végezték el csütörtök délutánig, az átadásig. Az építmény boronafalú, cserepes tetejű és negyvenöt négyzetméter alapterületű. Ez azt jelenti, hogy sok minden elfér benne. Ám nem gabona vagy más termény tárolására szolgál.

– A csűrben a régi, székely mesterségeket mutatjuk be – adott tájékoztatást Illés Tibor táborvezető, aki egyúttal a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. – Azaz, a látogatók képet kapnak arról, hogy miként és milyen eszközökkel végezte munkáját a kovács, a csizmadia, avagy miként zajlott a szövés. Emellett egy székely konyhát is kialakítottunk. A művészeinknek is kiállítási lehetőséget biztosító, bemutató tér megvalósítását a Mezőgazdasági Minisztérium Hungaricum pályázata tette lehetővé.