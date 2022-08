A Mathias Corvinus Collegium működése 2020-ban fordulóponthoz érkezett: a korábbi intézményi alapokon egy Magyarországon egyedülálló szellemi építkezés indult el. A 26 éve működő tehetséggondozó intézmény mára már tudásközponttá vált hazánkban: 15 helyszínen foglalkozik a fiatal tehetségek nevelésével, képzésével. Az alapítvány programjait nemcsak Magyarországon, de határainkon túl is nagy érdeklődés övezi, ahol már összesen 8 helyszínen várják az MCC-s központokba a diákokat.

Mint azt korábban a teol.hu is megírta, az MCC FIT Programra 2021-ben 1251 fő jelentkezett, amely már tavaly is meghatározó adatnak számított. Az idei felvételi időszak minden eddigi eredményt felülmúlt: mintegy 2200 diák jelentkezett a FIT képzésre. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a Mathias Corvinus Collegium nemcsak Magyarországon, hanem határainkon túl is igen népszerű. A hazai MCC képzési központokba összesen 1497 (68%), a határainkon túlikba pedig 703 (32%) fejlődni vágyó általános iskolás fiatal adta be jelentkezését.

Az MCC történetében jelentős eseménynek számított, amikor 2015-ben az általános iskolás korosztály felé is nyitott, és útjára indította a Fiatal Tehetség Programját (FIT). Amikor hét évvel ezelőtt létrejött a FIT, az MCC célkitűzése volt egy olyan tehetséggondozó pályaív létrehozása, amely a felső tagozattól a középiskolán át, egészen az egyetem befejezéséig – sőt, azon túl is – kíséri a tehetséges, kiemelkedő képességű diákokat. E pályaív a 2022/2023-as oktatási évben válik teljessé, ugyanis most érkezik el az első, 2015-ben elindított FIT-évfolyam az egyetemi tanulmányok kapujához.

Az általános iskolásoknak szóló képzés oktatási koncepciójában az alapítvány többéle alapcélt vegyít: egyrészt törekednek a tudományok svédasztalának bemutatására, hogy a diákok minél előbb, minél több tudományterülettel – a kémiától a pénzügyi ismereteken vagy a drónprogramozáson át a retorikáig – megismerkedhessenek. Másrészt az MCC fontosnak tartja, hogy a tehetségek a tantárgyakra szegmentált iskolai oktatással szemben a tudományterületek összefonódását, az interdiszciplinaritást is érzékeljék.

A Fiatal Tehetség Program az MCC oktatási, képzési rendszerének alappillére, hiszen itt kezdődik minden: a diákok már fiatal korban olyan, a hagyományos oktatást kiegészítő ismeretekre tehetnek szert, amelyek megalapozzák fejlődésüket, valamint az alapítvány többi képzési programjába történő sikeres felvételit. A megszerzett tudás mellett, a fiatalok itt találkozhatnak elsőként a közösségépítés, közösséghez való tartozás, a csapatmunka meghatározó erejével, hiszen az MCC egyik mottója, hogy az oktatási funkció mellett, közösséget is épít – a cél egy egész Kárpát-medencét összekötő és meghatározó tehetséggondozó hálózat kialakítása.

– A tolnai megyeszékhelyen is egyre népszerűbb az MCC. A Hunyadi u. 5. szám alatt lévő központunkat folyamatos felújítás mellett bővítjük – mondta a teol.hu hírportálnak nyilatkozva Böröcz Máté, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány szekszárdi képviseletének vezetője. – Tavaly szeptemberben huszonöt ötödikes kisiskolással indult el a FIT Program a szekszárdi MCC-ben. A tanév során többek között Internethasználati Tudatosság-, Természettudományos Kísérletek-, Robotika-, Pénzügyi Ismeretek kurzusokon vettek részt a diákok. Népszerűek voltak az interaktív foglalkozásaink is, amelyek során a gyerekek sok kooperációs játékot játszottak, kisebb-nagyobb csoportban gyakorolhatták az együttműködést, tanulhattak egymásról és önmagukról is. Már gőzerővel készülünk az újabb évfolyamunkba jelentkezett diákok első képzési alkalmára, amikor is Média és Filmes Ismeretek lesznek terítéken, a szünet után visszatérő régi-új diákjainkat pedig az Egészségügyi Tudatosság tárgyunk rejtelmeibe vezeti be oktatónk.

