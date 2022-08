A sorban állók közül többen elmondták, próbáltak az e-onosoktól telefonon keresztül is érdeklődni, de nem vette fel senki a telefont, illetve volt olyan várakozó is, aki elmondta, az e-on honlapján lévő szekszárdi telefonszám 52-es körzettel van feltüntetve, amire egy gépi hang azt mondja ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Szóval nem egyszerű előre időpontot foglalni, pedig külön felhívják a figyelmet arra, hogy személyes ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalással van lehetőség.

Varga Ivett, az E.ON Hungária Zrt. sajtószóvivője segített abban, hogy olvasóink közül többen kérdéseikre választ kapjanak.

- Az augusztus 1-jei árváltozás miatt rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására augusztus 15-ig. Azok az ügyfelek is megadhatják a mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi részmennyiséget. Kérünk mindenkit, hogy ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

A diktálásra meghatározott időszakban van lehetőség, ezt az időszakot az előző havi részszámlákon is megtalálhatja bárki. Ha rendelkezik regisztrációval az olvasó, akkor az online ügyfélszolgálaton, azon belül az eon.hu/ugyintezes oldalon értesítést is kérhet a diktálási időszakról, a Beállítások/Értesítések, adatkezelési nyilatkozat menüpontban.

A diktálást a szerződő fél intézheti, vagy a PIN kóddal rendelkező meghatalmazottja. A diktálás történhet applikáción keresztül, online ügyfélszolgálaton, telefonon vagy SMS-ben. Az ügyfél minden esetben visszaigazolást kap arról, hogy a mérőállás rögzítése sikeresen megtörtént.

Varga Ivett kiemelte, hogy a rendkívüli diktálás nem kötelező, és a kedvezményes kereten belül fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes mérőállást rögzíteni a rendkívüli időszakban. Amennyiben az ügyfél augusztus 15-éig nem küldi el az aktuális mérőóra állását, nem érheti hátrány, ebben az esetben becsült érték alapján számlamegosztás történik és az idei év július 31-ig elfogyasztott és az augusztus 1-jétől elfogyasztott energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.