– Sebestyén István, a Nagymányoki Székelykör Egyesület aktív, megbecsült tagja. Rendszeresen részt vesz az egyesület mindennapjaiban, és rendezvényeinken is mindig számíthatunk rá. Tiszta szívű, nagyszerű ember, a szó legnemesebb értelmében, akinek bukovinai székely származása áthatja és meghatározza életét, mindennapjait és művészetét – mondta el köszöntőjében Bitterné Varga Mónika, az egyesület tagja.

A fafaragó alkotásai több önálló kiállításon szerepeltek már Harcon, Lengyelen, Faddon, Szekszárdon, Grábócon és természetesen Nagymányokon is.

– Nagyobb munkái a környező településeken láthatók: Kakasdon a Kelemen kereszt korpusszal, az aparhanti kápolnában található szintén egy kereszt korpusszal és a Trianoni megemlékezésre készített Nagy-Magyarországot ábrázoló faragása. Kopjafák készítésével is foglalkozik, ezek közül méltán legbüszkébb a szülei sírjára készült kopjafákra – emelte ki beszédében Bitterné Varga Mónika.

Az általa készített Tulipános kapu 2020 óta igazi dísze nemcsak a székely háznak, de a város központjának is. Nemcsak a székely háznál láthatjuk munkáit, a városban több helyen is találkozhatunk keze nyomával, például a katolikus templom előtti gyönyörű, gazdagon mintázott padot is ő készítette.

Az alkotó családja növénytermesztéssel foglalkozik, így szabadidejében tudott foglalkozni hobbijával, a kapu közel két év munkájának gyümölcse.