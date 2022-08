Az iskolakezdés minden család pénztárcáját megvékonyítja, ám az elmúlt hónapokban tapasztalt áremelkedések és infláció sok esetben igencsak megnehezíti a beiskolázást. A szekszárdi NŐ Klub ennek kapcsán megszervezte az első sulibörzét. Jantner Lászlóné klubtag fogta össze a kezdeményezést, de a tizenöt fős klub teljes létszámban csatlakozott a programhoz.

A főszervező megkeresésünkre elmondta, hogy a mai pazarló világban egyre nagyobb szükség van a mértékletességre és a fenntarthatóság fényében az újrahasznosítás is egyre népszerűbb.

– Éppen ezért miért dobnánk ki azokat a tanszereket, táskákat, tolltartókat, kinőtt tornaruhákat, cipőket, ceruzahegyezőket és egyebeket, amelyek ugyan használtak, de funkciójukat teljesen jól betöltik. Ezeket a tárgyakat lehetett értékesíteni kedvező áron a sulibörzén. Ezen felül adományokat is örömmel fogadtunk. Hosszútávú célunk az, hogy elinduljon az emberekben egy szemléletformálás, amely rávilágít arra, hogy az, ha valami használt, de jó állapotú, azt nem kell kidobni és újat venni. Egy alapos tisztítással egy iskolatáska vagy tolltartó is sokkal szebbé varázsolható és jóval alacsonyabb összegből megvan – mondta Jantner Lászlóné.

Mivel ez volt az első börze, a résztvevők száma nem volt kimagasló, de a célját már elérte. A Civil Pont ingyen biztosította a helyszínt ezért az árusítás is ingyenes volt, csupán regisztrációhoz kötötték. Adományok is szép számmal érkeztek és a NŐ Klub örömmel látta, hogy valóban olyan gyerekek és családok tudtak jó minőségű tanszerekhez jutni, akik nem engedhetik meg maguknak a sok tízezres kiadással járó bevásárlást.

Jantner Lászlóné hozzátette, a jövőben szeretnének még több börzét szervezni, hiszen a kereslet és a kínálat megvan, csak össze kell párosítani azokat és megteremteni a fizikai lehetőséget. A Civil Pont erre tökéletesen megfelel, így a jövőbeni tervek között van baba-mama börze is.

– Bízunk benne, hogy ha lassan is, de beindul egyfajta változás, ami nem csak a pénztárcánkat, hanem a környezetünket is óvja. Ha valaki adományozni is tud, annak a szíve is gazdagabb lesz, az adományt kapó pedig boldogabb – tette hozzá a főszervező.