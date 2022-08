A gyönyörű tolnai Duna-part idén is tökéletes helyszínt adott a fesztiválnak, de a helyszín mellett a program és a vendéglátás is elnyerte az olykor a „régi szépidőket” idéző létszámú közönség tetszését.

Az eseményt Pámerné Bükky Klára fotókiállítása nyitotta pénteken délután, estétől pedig már a Dunán szórakoztatta a közönséget a Hangszerelem Stúdió csapata. Majd két tolnai amatőr együttes, a TheRockWave és a Walking Mama adott profi színvonalú műsort, amire a távoli városokból érkező vendégek is csettintettek, no meg koccintottak a zenészek egészségére is.