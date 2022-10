Időjárás 1 órája

Fogcsikorgató hideggel törhet pénztárcánkra a tél

A vénasszonyok nyara, ha kicsit késve is, de megérkezett. Idén a megszokottól eltérően augusztus második felében egyik napról a másikra vége lett a nyárnak. A csapadék is megérkezett, a levegő lehűlt, még a központi fűtéseket is bekapcsolták – egy hónappal korábban mint szokták – a távfűtéses lakásokban.

Az időjárás szerepe felértékelődött, sokan kíváncsiak arra, vajon mennyire lesz hideg a tél, mennyit kell fűtenünk a lakásainkat és mindez mennyibe kerül majd nekünk. Középtávú Időjárás-előrejelzések Központja szerint nemcsak hidegebb lesz az átlagosnál a tél, de kevesebb szél és csapadék is várható. Ez pedig újabb lökést adhat az energiaárak emelkedésének. Elszoktunk a hideg telektől, hiszen az elmúlt telek melegebbek voltak az átlagosnál. A tavalyi a 12. legenyhébb tél volt Magyarországon 1901 óta, 1,7 Celsius-fokkal magasabb középhőmérséklettel az átlagosnál. Egy évvel korábban pedig még melegebbet mért a meteorológiai szolgálat. Dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök évtizedek óta feljegyzi napról napra az időjárást. Vele néztük át a naplóját, kutakodva arról, mikor volt utoljára havas, hideg tél Tolna megyében. Egészen 2014–15-ig kellett visszamenni ahhoz, hogy az átlagosnál hidegebb időjárást találjunk. 2014-ben karácsony estéjén mínusz két fok volt, de a hó csak a két ünnep között jött meg. December 28-án nyolc centi hó hullott, és mínusz hét fokra hűlt a levegő. A hó és a hideg is megmaradt még január közepén is, mínusz tizenkettő fokot mértek akkoriban. Az ezt követő években hószállingózásra, kisebb havazásra volt ugyan példa, de akárcsak tavaly, ha reggel esett a hó, délutánra már el is olvadt. Most más, az eddigiektől eltérő időjárás várhat a magyar családokra, ezt jósolják az előrejelzések. A Középtávú Időjárás-előrejelzések Központjának munkatársai szerint az átlagosnál hidegebb és szárazabb lesz az előttünk álló tél. A nagyobb hidegbetöréseket átmeneti tavaszias periódusok követhetik, de a hidegbetörésekkor a mínusz öt és tíz fokos minimumok és a nulla fokos maximumok lesznek majd a jellemzők. Az újabb kutatások szerint a klímaváltozás és a magas nyári hőmérsékletek okozhatják a hidegebb teleket Európában, így hazánkban is. Mivel a jégtakaró zsugorodik egyre kisebb területen veri vissza a napsugarakat. A zsugorodó jég miatt felborult a tengernyomás rendszere is.

