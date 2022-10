Bár az összejövetelen többen is képviselték a várost, Kővári László most nem mint a szekszárdi közgyűlés képviselője, hanem mint az időjárás alakulásának és mezőgazdaság helyzetének hatását majd fél évszázada figyelő, feljegyző agrárszakember beszélt. Elmondta, idén a szokásos 650 helyett 300 milliméternyi eső hullott, ami tragikus volt a kukoricánál, a szőlőnek viszont nem sokat ártott. Szóba hozta, ne hagyjuk elfolyni a vizet, tartályokban kellene tárolni a csapadékot, szükség lenne záportározókra, és a domboldalakon is úgy kellene a felszínt alakítani, hogy apró gátak megfogják az esőt. Ezek nem csak az erózió kialakulása ellen lennének hatásosak, hanem jobban bejutna a talajba a víz.

Sok gondot okoz a vadkár, mondták többen. Azt a vadászoktól tudják, hogy zsigereléskor a vad gyomrában néha tíz kiló szőlőt találnak. Igaz, hogy elvették az őzek, szarvasok, vaddisznók életterét, szőlőt telepítve az erdő helyén, de jó lenne együttműködni az erdészettel, vadászokkal, hátha sikerülne a kárt mérsékelni.

A Szőlő-Szem Egyesület elnöke, Bartók Julianna a benzin árának emelkedése okozta gondról is beszélt. Korábban gyakrabban megfordult az egyesület autója a szőlőkben, földeken, most kevesebbet járhat, s azóta megnőtt a tanyabetörések száma. A rendőrség képviselője elmondta, annak oka az is, hogy nagy értékek vannak már a tanyákban, de azokat nem védik megfelelően. Pedig a néha majd milliós kárt pár tízezer forintos kamerával meg lehetne előzni.