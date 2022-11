Ilyen szereket állatokon is használunk a bőrön és bőrben lévő élősködő irtására, túladagolásuk (az előírtnál magasabb koncentrációban, vagy túl gyakori használat esetén) szintén okozhat mérgezést – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. Mint elmondta, az állat gazdája által felismerhető heveny mérgezési tünetek: nyálzás, öklendezés és hányás, hasmenés, izomremegés, görcsök.

A betegség sajnos halállal is végződhet, főleg ha későn indul a kezelés, de túl nagy mennyiségű méreg felvétele esetén a halál még szakszerű kezelés mellett is bekövetkezhet. Érdemes kitérni egy kevésbé ismert dologra: gyakran az előírt adagban alkalmazott atkairtó szerek is mérgezést okozhatnak, krónikus formában, amely nem nyilvánul meg ilyen látványos tünetekben.

Ez a kiválasztó szervek, különösen a vese hiányos működése esetén, vagy idős, legyengült állatoknál fordul elő, akár az ártalmatlannak hitt bőrre cseppenthető parazitaellenes szerek esetében is. Ezért ilyenkor érdemes előnyben részesíteni a természetes rovarirtó szereket, módszereket.