Jelenleg a megbetegedéseket egy olyan variáns okozza, aminek egy, másfél nap a lappangásai ideje, így nem kell sokáig aggódni azon, hogy elkapja az ember vagy sem, írta naplójába dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

– Tudjuk, hogy a sokadik megfertőződés enyhébb betegséget jelent, de erre nincs garancia. Az omikron érában az ozonizátor használatot túlzásba vittem, amitől a vérnyomásmérők csöve és ballonja egyszerre mind meggyengült. Jobb az arany középút a higiéniában is. Én csak a vírusokat akartam elpusztítani, a mérőeszközöket nem állt szándékomba tönkre tenni.

– Október eleje óta nem kötelező a légúti fertőzés miatt érkező pácienseken a gyorsteszt elvégzése. Az új eljárásrend megosztja a betegeket. A többség tudni szeretné, hogy koronás vagy sem. Számtalanszor elmondtam, már a vízcsapból is az folyik, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy melyik vírus okozza a tüneteket, csupán az fontos, hogy a bakteriális megbetegedéseket felismerjük és kezeljük. Egyébként a bakteriális szövődmények többnyire a koronavírus fertőzéshez csatlakoznak, jellemzően fülfájás a panasz. Most ez a módi, ebből van a legtöbb. Természetesen bakteriális tüdőgyulladásból sem szűkölködünk, ezek egy részéből a koronavírus is kimutatható. Ilyen esetből is több volt.

Sajnos az omikron azokat kínozza meg jobban, akik idült betegség miatt egyébként is gyengék, betegesek. A „Nesze sánta, itt egy púp! ” gondolat még viccnek is komisz, átélni, elviselni pedig több mint keserves és lehangoló. Rendre azt látom, hogy aki idült beteg, az nagyon beteg lesz az omikrontól. Az egészségesek észre sem veszik a fertőzést, és így hordozzák és terjesztik a vírust. Megrázzák magukat, és szórják a vírust 5-10 napon át.

Egy fiatalember térdműtét körül elkapta, a gyógytorna egyből csúszott, pedig úgy is hosszú a térd műtöttek lábadozása. Egy másik sérült a kórházi kezelés után 10 nappal lett köhögős és gyenge. Őt a kedves látogatói fertőzhették meg otthon. Két mankóval jött a rendelőbe vizsgálatra. – Középkorú májbeteg, visszatérő hasnyálmirigy gyulladás miatt sárga szemmel érkezett a rendelésre.

Elutaltam, nem csináltam gyorstesztet, nem volt koronavírus fertőzésre gyanús. A beutalását nem covidos mentésnek adtam le. Ribillió lett belőle. A betegsége fellángolását nem kenném a covidra, kellett hozzá az alkohol mértéktelen fogyasztása. Az viszont biztos, hogy állapotán sokat rontott a vírusfertőzés tombolása. Hetente fogyott 5-6 kilót, a laborértékei az egekben voltak.

Egyébként a jelenlegi omikron változat sokaknak okoz hasi panaszokat. A fájdalom, hányás és hasmenés napokig tart. Többen megörültek a gyors fogyásnak. A covidra nagykockázatú betegeket most is teszteljük. Az asztma, a COPD, a cukorbetegség és a nagy túlsúly rossz jel. Iszonyú fáradtság van rajtam, mintha a világ lustája lennék, mondta az egyik beteg. Fogytam, ami nem baj, újra versenysúlyban vagyok. Az összes ízületem és a hátam fáj, a hasam szurkál.

Egy másik középkorú páciens, aki most költözött a városba, így köszönt be az orvosi rendelőbe: „huszonkét éve nem voltam orvosnál, egyszer felhívtak évekkel ezelőtt a rendelőből, hogy mi van velem? Háziorvosok jönnek, mennek, már az utódja is elment annak, aki telefonált. Az omikron miatt most segítséget kell kérnem. Ne mondja senki, hogy ez csak egy nátha, mert nem igaz”. Hasonló élmény ért ügyeletben is. Szintén oltatlan férfi fújtatva veszi a levegőt, láthatóan szenved, nyugtalan. Négy előtt beült az ügyeletre. Már a folyosón megszólítottam: légúti panasza van? Nincs, de azon kívül minden – szólt a rövid válasz. Jól letiporta a koronavírus.

– Nehéz elkülöníteni a koronavírusos és influenzás betegséget. Jelenleg az influenza súlyosabb megbetegedést hoz létre, mint az omikron. A két hírhedt víruson kívül közel száz vírus terjed az őszi hűvös, párás időben. Sajnos egyszerre is el lehet kapni többféle kórokozót. Koronavírus fertőzés van bőven, de ez a pácienseket már nem érdekli, mert enyhe betegségként zajlik. A járványügyi szabályokat a többség sajnos figyelmen kívül hagyja. A szabály racionális és univerzális: légúti tünetekkel bíró beteg a tünetek megjelenésétől öt napig csak a legszükségesebb esetben hagyja el az otthonát, és akkor is viseljen maszkot.

– Várhatóan az idén magas lesz az influenza fertőzések száma, mert két éve kevés védőoltást adtunk be és a betegségen átesettek száma is alacsony a covid járvány miatt hozott intézkedések miatt, mondta dr. Kovács Klára. Az ingyenes védőoltás már a háziorvosoknál elérhető. Én már két hete be vagyok oltva. A védőoltás helye három napig fájt, általános tünetem nem volt, mondta a doktornő. A szakmai lapban láttam egy tüdő CT-t, ami olyan betegről készült, akiben egyszerre zajlott korona és influenza fertőzés. Ijesztően fehér volt a tüdő képe, nem sok levegő volt benne.

Fontos az influenza elleni oltás

Koronavírus fertőzéstől meggyengült immunrendszer az influenza fertőzéssel nehezen képes megbirkózik. Egyszerű a helyzet, többféle betegségre, többféle védőoltást kell felvenni! Nem érdemes egyszerre küzdeni a koronavírussal és az influenza vírussal. Sosem volt még ennyire fontos és aktuális az influenza elleni oltás felvétele, mint most. Ne hagyjuk, hogy az oltás-fásultság eluralkodjon rajtunk, mert annak eljön a böjtje, ami nincs messze. Ne hagyjuk, hogy az idei karácsonyt még az influenzajárvány berobbanása is beárnyékolja. Ennek az évnek már van elég baja.

Egyébként az influenza vírust pusztító gyógyszer igen drága, a tüneti kezelés költségei is ezrekben mérhetők. Az oltás ingyen van, és tapasztalatom szerint jut mindenkinek és marad is belőle. A fertőző betegségek megelőzésében fontos a friss levegőn való mozgáson kívül az optimális étrend és a jó vitaminellátottság. Ezért minden napra javaslom C-vitamin, D-vitamin valamint összetett vitamin készítmények fogyasztását.