A dombóvári önkormányzattól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mivel a szociális tűzifára állami támogatást az ötezer fő alatti települések igényelhettek, a városuk képviselete a tűzifa támogatás kérdését a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben fogalmazta meg. Eszerint krízishelyzet esetén a polgármester állapíthat meg az arra rászorulónak tűzifa támogatást. Krízishelyzetnek tekinthető az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság által a hidegre való tekintettel kiadott meteorológiai riasztás.

A dombóvári önkormányzat ismertette: a nyolcvan év feletti dombóvári lakosokat támogatásban részesítik, tartós élelmiszercsomagokat kapnak. A csomagok kiosztását november tizennegyedikén kezdték el a városban, és karácsonyig mindenkihez eljuttatják azokat. A múlt évben is sikeres volt az ajándékosztás. Idén az önkormányzat a Dombó-Csipssz Családi, Ifjúsági, Polgári Sport Szervezettel fogott össze, és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozásával támogatják a szépkorúakat. A nyolcvan év felettiek részvételi lap kitöltésével jelentkezhetnek a pakkokért.

Dombóváron évek óta összefogással valósul meg a cipősdoboz akció, hogy támogassák a rászoruló családokat. Idén civil kezdeményezésre indult el a program, az önkormányzattal, vállalkozókkal közösen hét gyűjtőponton várják az ajándékokat.

Mikulás ünnepséggel, koncerttel is kedveskedik a gyerekeknek, családoknak Dombóvár. A helyi Bolhazsák zenekar december hatodikán játszik kora este fél hattól a művelődési ház előtti rendezvénytéren, ahol a Mikulás szaloncukrot oszt majd a programra érkezőknek. Már harmadik éve minden óvodába juttatnak el ajándékcsomagokat december elején, amelyet Mikulás napján adnak át az óvodásoknak a nevelési intézményekben.

Pakson lezárult a szociális tűzifa pályázat, lassan már az igényelt kiszállítások is befejeződnek, tájékoztatta lapunkat az önkormányzat. Száznegyvenegy háztartás igényét fogadták be kétezerkétszáznyolcvanöt mázsa tűzifára vonatkozóan. A nyugdíjasoknak szánt adventi csomagok igénylése még jelenleg is tart, november huszonötödikén délig lehet benyújtani a kérelmeket.

Tolnanémediben hamarosan testületi ülésen döntenek a képviselők arról, hogy mely családok részesülhetnek a rendelkezésre álló hetvennégy köbméter tűzifából. Jelenleg is minimum százötven-százhatvan kérelemről döntenek, és még ennél többre is számítanak, tudatták lapunkkal. Mikulás-csomagok is lesznek, amelyeket házhoz visznek, valamint év végén nagyobb élelmiszercsomagokat is osztanak a lakosság körében. Tolnanémedi önkormányzata segélyt, alkalmanként öt-tízezer forintot is rendszeresen ad a rászorulóknak élelmiszerre, villanyszámlára az önkormányzat szociális keretéből.

A kétszáznegyvenhárom lakosú Szakadáton negyvenen-ötvenen várnak szociális tűzifára. Idén harminchét köbméter fát kapott az önkormányzat, amelyet ugyanennyi családnak osztanak szét. Karácsonykor tízezer forintos ajándékcsomagot kapnak a rászorulók. Az iskolás korú gyerekeknek is szánnak anyagi juttatást, az összegről még egyeztetéseket folytatnak a képviselők.